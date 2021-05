Konjunktur: Britische Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal um 1,5 Prozent

Die britische Wirtschaft war 2020 wegen der Coronakrise um fast zehn Prozent eingebrochen - doppelt so stark wie die deutsche. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet mit einem Comeback: In diesem Jahr dürfte das Bruttoinlandsprodukt um mehr als fünf Prozent wachsen.



Mehr zum Thema: Angetrieben von steigenden Impfzahlen und Lockerungen in Urlaubsländern arbeiten Veranstalter wie TUI an einer Aufholjagd für das Sommergeschäft. Dabei lernen sie aus Erfahrungen und Fehlern in Großbritannien.