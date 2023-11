Konjunktur: Britischer Finanzminister: Wachstumsprognose für 2024 mehr als halbiert

Die britische Wirtschaft wird nach den Worten von Finanzminister Jeremy Hunt in den kommenden Jahren deutlich langsamer wachsen als bislang angenommen. 2024 werde das Bruttoinlandsprodukt nur um 0,7 Prozent zulegen statt der bislang vorhergesagten 1,8 Prozent, sagte Hunt am Mittwoch im Parlament. Der Haushaltswächter (Office for Budget Responsibility, OBR) erwartet zudem für 2025 ein Plus von 1,4 Prozent und für 2026 von 1,9 Prozent. Im März waren noch 2,5 bzw. 2,1 Prozent erwartet worden.