Konjunktur: China dürfte Wachstumsziel auch 2020 weiter senken

Das Wachstum in der Volksrepublik kühlt seit Jahren von einst teils zweistelligen Raten stetig ab – 2018 hatte es mit 6,6 Prozent das kleinste Plus seit fast drei Jahrzehnten gegeben. Die kommunistische Führung nimmt das in Kauf, weil sie die Wirtschaft modernisieren, den Binnenkonsum stärken und die Abhängigkeit vom Export verringern will.