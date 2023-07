Konjunktur „Destabilisierung der türkischen Wirtschaft hätte schwerwiegende Folgen für Deutschland“

In Anbetracht der Klimakrise, dem Krieg in der Ukraine und den zunehmenden Flüchtlingsströmen hätte eine weitere Destabilisierung der türkischen Wirtschaft schwerwiegende Konsequenzen für die EU und Deutschland. Im besten Fall kann die Türkei mit schmerzhaften Reformen in den kommenden Monaten stabilisiert werden. Die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind im Augenblick so gestaltet, dass die negativen Risiken deutlich größer ausfallen. Die Türkei und Europa müssen sich auf turbulente Zeiten einstellen.



Dieser Beitrag erschien zuerst in „Wirtschaftsdienst - Zeitschrift für Wirtschaftspolitik“, Ausgabe 6/2023.



