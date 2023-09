„Eine Stabilisierung heißt bei weitem nicht, dass nun neue Dynamik zu erwarten ist“, so die Einschätzung von Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Da die europäischen und die US-Konsumenten wegen der hohen Inflation weiterhin sparten, würden die chinesischen Exporte vorerst nicht in Fahrt kommen: „Es lässt sich eben leicht an Elektronik und Möbeln sparen und damit an Gütern, die zum Gros aus China kommen“, so der Chefökonom der Liechtensteiner Bank. Da sich an dieser Grundkonstellation vorerst nichts ändern werde, blieben die chinesischen Exporte und damit die gesamte Volkswirtschaft im Reich der Mitte angeschlagen.