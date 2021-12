Konjunktur Einzelhandel und Investitionen in China unter Erwartungen

So habe im November der Umsatz im Einzelhandel im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 3,9 Prozent zugelegt, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Im Oktober hatte das Plus bei 4,9 Prozent gelegen. Experten hatten zwar mit einer Abschwächung gerechnet, dabei aber im Schnitt mit einem Plus von 4,7 Prozent gerechnet.