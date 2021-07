Konjunktur: Gewinnwachstum von Chinas Industrie verlangsamt sich erneut

„Die Rohstoffpreise bleiben weiterhin auf einem hohen Niveau, was die Rentabilität der Unternehmen drückt“, sagte Zhu Hong vom Statistikamt. „Und es gibt immer noch Schwachstellen in den Lieferketten und Industrieketten.“ So besteht derzeit weltweit an Mangel an vielen begehrten Produkten wie Computerchips.