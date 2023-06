Konjunktur : Holprige Konjunkturerholung: Teuerung in China nahe Nullpunkt

Ein solches Deflations-Szenario würde aus Sicht Molnars zusätzlich negativ auf das Wachstum der Wirtschaft in der Volksrepublik wirken: „China steht also unter massivem Druck, dieses wieder in den Griff zu bekommen.“ Die Kombination einer Deflation mit einer schwachen Wirtschaft berge überdies Risiken für den globalen Handel und damit auch für die Volkswirtschaften in den USA und Europa.