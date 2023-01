Konjunktur: Inflation in Russland schwächt sich nach Jahresstart ab

In Russland registrieren Behörden ein leichtes Nachlassen des Inflationstempos. In der Woche vom 10. bis 16. Januar hätten sich die Preise um 0,15 Prozent verteuert, verglichen mit 0,24 Prozent in den ersten neun Tagen des Jahres, teilte das Statistikamt Rosstat am Mittwoch mit. Die Preise für Obst und Gemüse stiegen um durchschnittlich 3,0 Prozent, in den ersten neun Tagen des Jahres waren es 6,5 Prozent.