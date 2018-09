Konjunktur Italiens Notenbank-Chef warnt vor höherem Haushaltsdefizit

Befürchtungen, die Regierung in Rom könnte mit massiven Ausgabensteigerungen eine neue Schuldenkrise auslösen, hatten im Sommer an den Anleihenmärkten Nervosität ausgelöst. Für Kontroversen hat insbesondere das sogenannte Bürgereinkommen gesorgt, das armen Italienern ein Einkommen von bis zu 780 Euro pro Monat garantieren soll. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici rief die Regierung in Rom am Donnerstag in einem Interview mit Reuters TV zu einer verlässlichen Haushaltspolitik und einer Reduzierung des Defizits auf.