Konjunktur: Ökonomen: Chinas Wirtschaft verliert 2022 deutlich Schwung

Das Wirtschaftswachstum in China dürfte sich Experten zufolge wegen der Corona-Ausbrüche und den Folgen des Ukraine-Kriegs 2022 auf fünf Prozent abschwächen. Dies geht am Donnerstag aus einer Reuters-Umfrage unter 41 Volkswirten hervor. Die Regierung in Peking peilt einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von rund 5,5 Prozent an, während die Ökonominnen und Ökonomen für 2023 dann plus 5,2 Prozent vorhersagen.