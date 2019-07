Konjunktur: Spaniens Wirtschaft verliert deutlich an Schwung

Madrid Das Wachstum der spanischen Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal überraschend deutlich abgekühlt. Das Bruttoinlandsprodukt legte von April bis Juni um 0,5 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt am Mittwoch in Madrid mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet, nachdem es zu Jahresbeginn noch zu 0,7 Prozent gereicht hatte. Verglichen mit dem Vorjahresquartal gab es ein Wachstum von 2,3 Prozent.