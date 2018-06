Konjunktur: Stimmung der Wirtschaft im Euro-Raum bleibt weitgehend stabil

Brüssel/BerlinDie Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone hat sich im Juni minimal eingetrübt. Das Barometer sank um 0,2 auf 112,3 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte. Ökonomen hatten mit einem etwas stärkeren Rückgang gerechnet. In der Industrie und bei den Dienstleistern stagnierte es. Während es in der Baubranche und bei der Verbraucherlaune bergab ging, hellte sich die Stimmung der Einzelhändler einen Tick auf.