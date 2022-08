Konjunktur Talfahrt der US-Wirtschaft nicht so steil wie gedacht

In einer ersten Schätzung war von minus 0,9 Prozent die Rede. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einer Revision auf minus 0,8 Prozent gerechnet. Zu Jahresbeginn war das BIP bereits um 1,6 Prozent gesunken. Die USA stecken damit in einer sogenannten technischen Rezession – also zwei Quartale mit schrumpfender Wirtschaftsleistung in Folge.