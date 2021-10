Konjunktur: Trotz Lieferengpässen: Die britische Wirtschaft erreicht fast Vorkrisenniveau

Die Wirtschaft dürfte im September allerdings auch durch die zeitweilige Verknappung von Benzin und Diesel an vielen Tankstellen in England ausgebremst worden sein. Verursacht wurde das durch einen Mangel an Lkw-Fahrern, der wiederum auf den EU-Ausstieg des Landes zurückgeht, durch den viele osteuropäische Arbeitnehmer auf den Kontinent zurückgekehrt sind.