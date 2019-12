Konjunktur: Überraschend viele neue Jobs auf dem US-Arbeitsmarkt

Auch Ökonom Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank erwartet, dass die amerikanische Notenbank nach drei Senkungen in diesem Jahr stillhalten und den geldpolitischen Schlüsselsatz vorerst in der Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent belassen kann. Allerdings gebe es zahlreiche Vorboten einer Eintrübung der bislang guten Situation. So haben die US-Dienstleister im November überraschend viel Schwung verloren, wie aus der jüngst veröffentlichten Firmen-Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht.