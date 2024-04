Konjunktur: US-Exporte wachsen schneller – Handelsdefizit steigt dennoch

China wirft derzeit Elektroautos, Batterien, Solarmodule, Halbleiter und andere Industriegüter in rauen Mengen auf den Weltmarkt: das Ergebnis jahrelanger staatlicher Subventionen und schwacher Inlandsnachfrage. Die Weltmarktpreise für viele Güter sinken durch die chinesische Exportoffensive, was die Produzenten in anderen Ländern wie den USA unter Druck setzt. „Wir sehen eine wachsende Gefahr durch Unternehmen, die Verluste schreiben und ihre Produktion irgendwo absetzen müssen“, so ein ranghoher Vertreter des US-Finanzministeriums über die Überproduktion in chinesischen Industriesektoren.