Konjunktur: US-Industrie sammelt im Juli weniger Aufträge

Die US-Notenbank (Fed) stärkt die Wirtschaft mit kräftigen Geldspritzen im Umfang von 120 Milliarden Dollar pro Monat. Investoren erhoffen sich von einem Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell auf der Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole am Freitag Hinweise auf den weiteren Kurs - insbesondere was den Zeitpunkt eines möglichen Reduzierung der Käufe angeht. Innerhalb der Notenbank ist die Debatte über ein Abschmelzen des Programms - im Fachjargon Tapering genannt - schon in vollem Gange, wie aus dem Protokoll der Juli-Zinssitzung hervorgeht.