Konjunktur: US-Industrie sammelt überraschend viele Aufträge ein

Die US-Industrie hat im Mai deutlich mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Die Betriebe sammelten 0,7 Prozent mehr Bestellungen ein als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem mageren Plus von 0,1 Prozent gerechnet, nach einem Zuwachs von revidiert 0,4 Prozent im Vormonat.