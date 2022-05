Konjunktur : US-Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal etwas stärker als gedacht

US-Notenbankchef Jerome Powell betonte jüngst, im Kampf gegen die Inflation müsse auch in Kauf genommen werden, dass das Wirtschaftswachstum niedriger ausfalle. Er ist bestrebt, eine „sanfte Landung“ zu erreichen – also einen möglichst reibungslosen Übergang zu einem langsameren Wirtschaftswachstum, das bei höheren Zinsen nicht in einer Rezession mündet.