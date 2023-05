Konjunktur: US-Wirtschaft unerwartet robust: Konsum und Industrieaufträge steigen

Die amerikanischen Verbraucher steigerten ihre Konsumausgaben um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten nur mit einem halb so großen Plus gerechnet, nachdem es im März nur zu einem Mini-Zuwachs von 0,1 Prozent gereicht hatte.