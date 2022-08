Konjunktur Vom Shooting-Star zum Sorgenkind: Chinas Konjunktur in 5 Grafiken

Die ubiquitären Eingriffe des Staates in den Produktionsprozess und die allumfassende Überwachung der Bürger legen die Axt an die Säulen, denen China seinen Aufstieg zu verdanken hat: Der unternehmerischen Dynamik, der wirtschaftlichen Freiheit und den Kräften des freien Marktes. Statt dem Markt und der Kreativität der Unternehmer die Suche nach erfolgversprechenden Zukunftstechnologien zu überlassen, denkt die Regierung den technologischen Entwicklungspfad am grünen Tisch vor, dirigiert die Investitionen der Unternehmen in die von ihr gewünschte Richtung und vergrault nebenbei mit ihrem rigorosen Machtanspruch die unternehmerischen Talente des Landes. Setzt Peking diese Politik fort, wird es dem Land kaum gelingen, aus der Rolle des gewieften Imitators in die des genialen Innovators hineinzuwachsen. Dabei ist es die Fähigkeit zur Innovation, die darüber entscheidet, ob ein Land technologisch an der Weltspitze mitspielt.