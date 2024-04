Konjunktur: Weltwirtschaft dürfte laut IWF-Chefin stärker wachsen als gedacht

Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht die Entwicklung der Weltwirtschaft etwas optimistischer. Die anstehenden neuen Prognosen würden in der kommenden Woche zeigen, dass es insgesamt etwas mehr Wachstum geben könne, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Donnerstag in Washington.