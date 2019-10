Konjunkturdaten: US-Einkaufsmanagerindex fällt auf niedrigsten Wert seit der Finanzkrise

Die US-Industrie schrumpft einer Umfrage zufolge so stark wie seit rund zehn Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanager-Index rutschte im September auf 47,8 Punkte von 49,1 Zählern im Vormonat, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Firmenbefragung des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Das ist der niedrigste Wert seit Juni 2009, als die USA unter den verheerenden Folgen der Finanzkrise litten.