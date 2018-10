Konkurrenz für Manfred Weber EU-Kommissions-Vize Timmermans will Juncker beerben

Brüssel, HeerlenDer niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans will 2019 EU-Kommissionspräsident werden. Der 57-Jährige kündigte am Mittwoch im niederländischen Heerlen an, sich als Spitzenkandidat für die Sozialdemokraten für die Europawahl im Frühjahr bewerben zu wollen, wie ein Sprecher bestätigte.