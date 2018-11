Konservative in der EU-Kommission: Ungarns Regierungspartei Fidesz will Teil der Europäischen Volkspartei bleiben

WienDie ungarische Regierungspartei Fidesz von Ministerpräsident Viktor Orbán will auch weiterhin Teil der Europäischen Volkspartei (EVP) bleiben. Fidesz sei die „erfolgreichste Partei“ der EVP, sagte Ungarns Außenminister Peter Szijjarto am Mittwoch in Wien. „Wir möchten Mitglied der EVP bleiben.“