Konservative Regierung Österreich kippt Rauchverbot in Gastronomie

22. März 2018 , aktualisiert 22. März 2018, 16:00 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

In Österreich darf in Restaurants und Bars weiterhin geraucht werden. Die rechts-konservative Regierung hob das geplante Rauchverbot in der Gastronomie wieder auf.