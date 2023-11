Konstituierende Sitzung Polen: Duda beauftragt Morawiecki mit Regierungsbildung

13. November 2023 | Quelle: dpa

Donald Tusk, Vorsitzender der größten Oppositionspartei PO. Bild: Bild: dpa

Gut vier Wochen nach dem Sieg eines oppositionellen Dreierbündnisses bei der Parlamentswahl in Polen kommt der Regierungswechsel nur langsam voran. Präsident Andrzej Duda vergab am Montag wie angekündigt den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung an den bisherigen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki von der nationalkonservativen PiS. Da Morawiecki im Parlament keine Mehrheit bekommen wird, dürfte seine Mission zum Scheitern verurteilt sein. Es könnte damit noch mehrere Wochen dauern, bis eine neue Regierung steht.