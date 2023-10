Konsultationsrunde: Spaniens Ministerpräsident Sánchez mit Regierungsbildung beauftragt

Nach dem Scheitern der konservativen Opposition im Bemühen um eine Parlamentsmehrheit will Spaniens amtierender Regierungschef Pedro Sanchez von der Sozialistischen Partei nun zügig Gespräche mit anderen Parteien zur Regierungsneubildung aufnehmen. Als erstes werde er am Mittwoch mit seiner Arbeitsministerin und Chefin der linksgerichteten Sumar, Yolanda Diaz, sprechen, kündigte Sanchez am Dienstag an.