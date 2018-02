Konsum & Investitionen: Chinesische Führung strebt Reformen an

PekingChinas regierende Kommunistische Partei will in Kürze den Weg freimachen für weitere Reformen und die Besetzung von Schlüsselposten im Kabinett. Von Montag bis Mittwoch werde dazu das Zentralkomitee der KP eine Plenartagung abhalten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag. Vorausgegangen sei ein Treffen unter Vorsitz von Präsident Xi Jinping, der auch der Chef der KP ist. Auf diesem seien Vorschläge zur Vertiefung von Reformen diskutiert worden, die dem Zentralkomitee zur offiziellen Genehmigung vorgelegt werden sollen.