Konsumausgaben: US-Bürger trotz hoher Inflation im Juni überraschend ausgabefreudig

Die US-Bürger haben sich im Juni trotz weiter steigender Preise überraschend spendabel gezeigt. Sie steigerten ihre Konsumausgaben im Juni um 1,1 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte rechneten lediglich mit einem Plus von 0,9 Prozent, nach einem Zuwachs im Mai von revidiert 0,3 Prozent. Die Verbraucher bilden mit ihren Ausgaben eine tragende Säule der US-Wirtschaft, da diese zu mehr als zwei Dritteln zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Dieses schrumpfte allerdings zuletzt zwei Quartale in Folge, womit sich die USA in einer sogenannten technischen Rezession befinden.