Kontroverse um Elite-Soldat US-Verteidigungsminister Esper entlässt Chef der US-Marine

Trump hatte vor wenigen Tagen die Rücknahme der Degradierung des Navy-Seal-Soldaten verfügt, die ein Militärgericht im Juli in einem Verfahren wegen Vorwürfen über Kriegsverbrechen angeordnet hatte. Gallagher sei in dem Prozess „sehr schlecht behandelt, wurde jedoch in allen wichtigen Fällen vollständig entlastet“, schrieb der US-Präsident am Sonntag auf Twitter. Als Spencers Nachfolger nominiert Trump den aktuellen US-Botschafter in Norwegen Ken Braithwaite.