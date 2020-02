Kontroverses Jubiläum NGO Attac wird 20 Jahre alt

Nicht erst seit der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen sehen Süß und Nüßing die Auseinandersetzung mit dem Rechtsruck in Teilen der Gesellschaft als wichtiges Thema. „Gut, dass da so viele Leute auf die Straße gegangen sind“, sagt Süß. „In gewisser Weise sind wir auch Teil dieser Bewegung. Es ist wichtig, da als Zivilgesellschaft aktiv zu werden.“