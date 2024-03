Die Agentur veröffentlichte Aufnahmen von einem großen Brand, der in der Crocus City Hall ausgebrochen sein soll, in der zu dem Zeitpunkt gerade ein Konzert lief. In sozialen Netzwerken kursierten Aufnahmen von dem Gebäude, das mittlerweile zu einem Drittel in Flammen stehen soll und dessen Dach wohl einzustürzen droht. Auch von Explosionen war die Rede. Rund 100 Menschen könnten Berichten zufolge in dem brennenden Haus eingeschlossen sein. Die Hintergründe des Vorfalls sind weiter unklar. Immer wieder war von einem möglichen „Terroranschlag” die Rede.