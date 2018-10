Kooperation „Innovative Partnerschaft“ – China strebt Zusammenarbeit mit Israel an

Tel AvivDer chinesische Vize-Präsident Wang Qishan hat sich in Tel Aviv für eine „innovative Partnerschaft“ seines Landes mit Israel ausgesprochen. Bei der Eröffnung eines neuen Innovationszentrums im Peres-Friedenszentrum am Donnerstag sagte Wang: „Innovation ist der Motor für Wachstum.“ Israel sei ein weltweiter Vorreiter im Bereich Hightech und die Wirtschaftsmacht China habe sich in ein innovatives Land verwandelt.