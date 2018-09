Kooperation mit SoftBank Saudi-Arabien legt 200-Milliarden-Dollar-Solarprojekt auf Eis

SoftBank-Chef Masayoshi Son hatte im März angekündigt, sich an der Anlage zu beteiligen. Eine entsprechende Absichtserklärung hatten Kronprinz Mohammad bin Salman und Son damals in New York unterzeichnet. Das Solarkraftwerk sollte bis 2030 eine Kapazität von bis zu 200 Gigawatt haben. Es wäre das weltweit größte Projekt seiner Art gewesen. „Das ist ein großer Schritt für die Menschheit“, sagte Prinz bin Salman. „Es ist mutig, riskant und ich hoffe, wir werden damit erfolgreich sein.“