Kopftuchpflicht Iran holt Sittenwächter auf Straßen zurück

16. Juli 2023 | Quelle: dpa

Eine Frau läuft in Teheran mit offenen Haaren eine Straße entlang. Das ist im Iran eigentlich verboten. Bild: Bild: dpa

Im Iran kehren zur Kontrolle der Kopftuchpflicht die berüchtigten Sittenwächter auf die Straßen zurück. Im ganzen Land sollen Einheiten der Moralpolizei nun mit Patrouillen zu Fuß und in Fahrzeugen wieder gegen Verstöße vorgehen, berichtete die Nachrichtenagentur Isna am Sonntag unter Berufung auf einen Sprecher der Polizei. In den vergangenen Monaten ignorierten in dem Land mit fast 90 Millionen Einwohnern viele Frauen die islamischen Kleidungsregeln - auch als Zeichen des stillen Protests.