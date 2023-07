Koranverbrennung Iran verschärft diplomatischen Protest gegen Schweden

02. Juli 2023 | Quelle: dpa

Nach der Verbrennung eines Korans in Schweden kam es in vielen islamischen Ländern zu Protesten. Bild: Bild: dpa

Nach einer Koranverbrennung in Schweden will der Iran vorerst keinen neuen Botschafter in das Land entsenden. Das kündigte der Außenminister der Islamischen Republik, Hussein Amirabdollahian, am Sonntag an. Trotz Abschluss aller administrativen Prozesse sei die Entsendung des neu ernannten Botschafters nun gestoppt, so der Minister auf Twitter. Vor einigen Tagen hatte der Iran auf die Verbrennung bereits mit der Einbestellung des schwedischen Geschäftsträgers in Abwesenheit des Botschafters reagiert - eine scharfe Form des diplomatischen Protests.