Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un hat mit seinem Grenzübertritt nach Südkorea Geschichte geschrieben. Er kam am Freitag mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In auf der Südseite der entmilitarisierten Zone zwischen den beiden Koreas zusammen und war damit der erste Machthaber Nordkoreas, der seit Ende des Korea-Krieges südkoreanischen Boden betrat. „Von jetzt an beginnt die Geschichte von neuem, am historischen Ausgangspunkt einer Ära des Friedens“, schrieb Kim in ein Gästebuch. Dann begannen die Gespräche - und Kim fiel mit Witzen auf.