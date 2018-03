Korea-Konflikt: Kim Jong Un treibt innerkoreanische Annäherung voran

Pjöngjang/SeouTrotz des Konflikts um das Atomprogramm seines Landes will Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un die Annäherung an Südkorea fortsetzen. Bei Gesprächen mit südkoreanischen Sondergesandten in Pjöngjang sei bei der Frage eines möglichen Spitzentreffens mit Präsident Moon Jae In eine „zufriedenstellende Einigung“ erzielt worden, berichteten die staatlichen nordkoreanischen Medien am Dienstag - ohne dass Details genannt wurden.