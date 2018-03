Korea-Konflikt: Südkorea will Sondergesandten nach Nordkorea schicken

SeoulSüdkoreas Präsident Moon Jae In will bald einen Sondergesandten nach Nordkorea schicken. Ziel sei, den Dialog zu vertiefen, um letztlich Gespräche über eine atomare Abrüstung Pjöngjangs in Gang zu setzen, teilte das Präsidialbüro in Seoul am Freitag mit. Über die Pläne habe Moon am Vorabend US-Präsident Donald Trump in einem halbstündigen Telefonat unterrichtet.