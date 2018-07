Korea-Krieg: USA und Nordkorea sollen über Rückführung sterblicher Überreste von US-Soldaten verhandeln

US-Außenminister Mike Pompeo hatte die Begegnung nach jüngsten Gesprächen in Pjöngjang ursprünglich schon für Donnerstag angekündigt. Doch an dem Tag waren keine nordkoreanischen Vertreter in dem Grenzort erschienen. Aus Regierungskreisen der USA und Südkoreas verlautete, Nordkorea habe daraufhin den Sonntag als Termin vorgeschlagen. Eine Rückführung der sterblichen Überreste war eines der Ergebnisse des Treffens von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Singapur im Juni.