Korea-Krise: Südkorea beginnt mit weiteren Militärübungen

„Die Truppen werden reale Tages- und Nachtmanöver durchführen, die simuliert werden, um Nordkoreas nukleare, raketengestützte und andere Bedrohungen abzuwehren, damit sie die Fähigkeiten zur Durchführung von Einsätzen in Kriegs- und Friedenszeiten beherrschen und die Interoperabilität mit einigen US-Streitkräften verbessern können“, teilten die südkoreanischen Generalstabschefs am Montag mit. Die Militärübungen sollen am Samstag enden.