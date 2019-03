Korea: Nordkorea baut Teile von Raketenanlage offenbar wieder auf

Nordkorea baut Berichten zufolge Teile einer Anlage für Langstreckenraketen wieder auf, die im Zuge von Abrüstungsmaßnahmen im vergangenen Jahr demontiert wurden. Entsprechende Erkenntnisse habe der südkoreanische Geheimdienstdirektor Suh Hoon Abgeordneten in privater Runde mitgeteilt, meldete die südkoreanische Zeitung „JoongAng Ilbo“ am Mittwoch. Bei dem Treffen am Vortag erfuhren die Parlamentarier demnach, dass unter anderem Gebäudedächer und Türen an der Anlage Tongchang Ri wieder anmontiert würden.