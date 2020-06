Korruption: Frankreichs Ex-Premier Fillon verurteilt

Der frühere französische Premierminister François Fillon und seine Frau sind in einem Korruptionsprozess schuldig gesprochen worden. Das entschied am Montag ein Gericht in Paris, ohne zunächst ein Strafmaß mitzuteilen. Fillon hatte im Wahlkampf 2017 gegen den heutigen Präsidenten Emmanuel Macron zeitweise in Führung gelegen. Nach Vorwürfen gegen ihn und seine Frau Penelope brachen die Umfragewerte aber ein.