Korruption Gericht bestätigt lange Haftstrafe für Südkoreas Ex-Präsidentin Park

In einem getrennten Verfahren wegen Vorteilsnahme im Amt wurde das ehemalige Staatsoberhaupt zudem zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sie soll illegal hohe Summen vom Geheimdienst angenommen haben. Beide Verfahren wurden in der Neuverhandlung im vergangenen Jahr zusammengezogen. Das Oberste Gericht in Seoul hatte zuvor wegen Verfahrensfehlern den Fall zurückgewiesen.