Korruption: Toledo wohl bald dritter Ex-Präsident Perus in Gefängnis in Lima

Der zuletzt in den USA lebende peruanische Ex-Präsident Alejandro Toledo steht möglicherweise schon bald in seiner Heimat vor Gericht. Der 77-Jährige begab sich am Freitag in die Hände der amerikanischen Behörden, nachdem ein US-Gericht am Donnerstag seinen Antrag auf Aussetzung der Auslieferung nach Peru zurückgewiesen hatte. Nach peruanischen Angaben dürfte es nun nur wenige Tage bis zu seiner Überstellung dauern.