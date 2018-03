Korruption und andere Vorwürfe: Südkoreanisches Gericht erlässt Haftbefehl gegen Ex-Präsidenten Lee Myung Bak

SeoulEin Gericht in Südkorea hat einen Haftbefehl gegen den früheren Präsidenten Lee Myung Bak wegen Korruption und anderer Vorwürfe erlassen. Das berichteten südkoreanische Sender am Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in mehreren Fällen von Korruption, in denen auch Verwandte und frühere Berater des konservativen Politikers verwickelt sein sollen.