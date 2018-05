Korruptionsaffäre: Spaniens Parlament stimmt Ende der Woche über Misstrauensantrag gegen Rajoy ab

Die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE), die größte Oppositionsfraktion Spaniens, hatte am Freitag den Antrag als Reaktion auf die Gerichtsurteile in der Korruptionsaffäre um Rajoys konservative Volkspartei (PP) eingebracht. Der nationale Strafgerichtshof hatte die PP am Donnerstag wegen Verwicklung in den Skandal – der unter dem Namen „Operación Gürtel“ bekannt ist – zu einer Geldstrafe von 245.000 Euro verurteilt. Mehrere ehemalige Parteimitglieder wurden zu teils langjährigen Haftstrafen verurteilt.