Korruptionsermittlungen: Malaysische Regierung will beschlagnahmte Luxusgüter des Ex-Präsidenten verkaufen

PutrajayaEine große Menge der bei den Korruptionsermittlungen gegen den malaysischen Ex-Ministerpräsidenten Najib Razak beschlagnahmten Luxusgüter soll verkauft werden. Die Regierung werde „versuchen, alles zu Geld zu machen, was wir können“, sagte Finanzminister Lim Guan Eng am Freitag der Nachrichtenagentur AP in einem Interview.